Президент Армении утвердил закон о вступлении в Евросоюз

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о намерении республики вступить в Евросоюз. Об этом в пятницу, 4 апреля, рассказали в пресс-службе главы государства.

Закон был принят армянским парламентом в марте, до того его одобрило правительство Армении. При этом подчеркивалось, что решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято на всенародном референдуме, сообщает "Интерфакс".

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук отметил, что Москве придется пересмотреть весь комплекс экономических отношений с Арменией, если эта страна действительно пойдет по пути вступления в Европейский союз. Политик призвал Ереван определиться с выбором: ЕАЭС или ЕС.

В Кремле рассказали, что армянский премьер Никол Пашинян "пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом". Президент России Владимир Путин в ответ "дал соответствующие комментарии и оценки".