Медведь напал на мужчину в подмосковном лесу: подробности страшной истории

Все произошло ровно в одном километре от небольшой деревни. Рядом с мужчиной в момент нападения медведя никого не было. Так что помощь подоспела только через несколько часов. По словам жителей, ходить в одиночку по местным лесам изначально было плохой идеей. За последние годы активность хищников здесь возросла в несколько раз.

Мужчина искал в лесу сброшенные оленьи и лосиные рога. Их добыча не запрещена законом. К тому же весной их легко увидеть на лесной подстилке. Из чащи неожиданно вышел медведь и набросился на человека. По какой-то причине косолапый быстро отступил, и пострадавший нашел в себе силы позвонить родственникам. А те вызвали спасателей. Поиски мужчины длились 3 часа. С лесной опушки его забрал медицинский вертолет.

Авиаотряд центра медицины катастроф доставил пострадавшего в Красногорскую больницу. Мужчина в крайне тяжелом состоянии. У него рваные раны головы, плеча и груди. Всю минувшую ночь врачи боролись за его жизнь.

"Самое главное - мы его спасли. Все раны ушили, и нет большого дефекта мягких тканей, хотя есть серьезные переломы костей лицевого скелета, которые потребуют этапного лечения, фиксации этих переломов. Травмы головы. Самые основные - открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа", - рассказал Бутай Бутаев, директор Красногорской клинической больницы.

Местные жители, конечно, шокированы случившимся. Правда, говорят, что медведей здесь видели и раньше. В районе деревни Соколово Шаховского района, рядом с которой и произошло нападение, вот уже несколько лет обитает большое семейство косолапых. Их около шести особей, но до этого момента агрессии они никогда не проявляли.

Кадры сняты накануне ночью так называемыми фотоловушками. А днем медведь снова попал в объектив. Животное поедало остатки лося. Утверждать, что это тот же самый медведь, никто не может. Но и исключать такой вариант тоже нельзя. Камеры установлены в Лотошинском районе, одна из них - не так далеко от места, где произошло нападение. И, конечно, сейчас важно понять, что нужно сделать, чтобы подобное больше не повторялось.

"Такие случаи бывают. Они действительно нередки. Можно взять Московскую область. За последние 50 лет это первый случай нападения медведя на человека. В прошлом году в Центральной России было также нападение в Калужской области", - рассказал Антон Кириянов, заместитель председателя, главный охотовед Военно-охотничьего общества.

Пока что врачи Красногорской больницы готовят мужчину к операциям. Впереди у него долгое восстановление. Андрей Петренко, Константин Степанов-Молодов, ТВЦентр