Видела все своими глазами: как ошибка Алентовой навсегда изменила жизнь Юлии Меньшовой

Телеведущая Юлия Меньшова выглядит гораздо моложе своих 55 лет, при этом утверждает, что никогда не обращалась к пластическим хирургам. "ТВ Центр" узнал у специалистов, не лукавит ли звезда.

В окружении знаменитости считают, что Меньшова на самом деле опасается связываться с хирургами из-за неудачной операции Веры Алентовой. "Ее мама решилась на такой шаг и результаты были плачевные. Хотя, конечно же, как актриса Вера Алентова блистательна", — поделилась мнением кинокритик Кира Буренина.

При чем на решение телеведущей мог повлиять не столько результат пластики Алентовой, сколько довольно болезненный процесс восстановления после хирургического вмешательства. "Возможно на нее очень сильно повлиял результат операции ее мамы. Я думаю, что она видела реабилитационный период, возможно видела состояние лица маминого, и как она оправлялась от этого, видела результат. Может быть ей стало страшно", — предположила продюсер Ирина Журавлева.

Сама же Меньшова утверждает, что просто довольна собой, даже в 55 лет. Мол, она и уколы красоты сделала лишь однажды, около 10 лет назад. И сразу же побежала все выводить, настолько телеведущей не понравился результат.

"У нее нет каких-то перетянутостей, все ее морщины очень эстетически приемлемы в силу ее возраста и не вызывают вопроса — оперировано это лицо или нет. То есть видно, что лицо с малой долей вероятности оперировано", — развеял все пересуды пластический хирург Филипп Выступец.