Госдеп пригрозил России в случае нового наступления в зоне СВО

Если российская армия предпримет новое масштабное наступление в зоне специальной военной операции, это подорвет усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал в пятницу, 4 апреля, госсекретарь США Марко Рубио.

Как отметил американский политик, "если мы завтра проснемся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет ясно, хотят ли они мира или нет".

Рубио признал, что, поскольку бои в зоне СВО продолжаются, там и далее "что-то будет взрываться". Однако Вашингтон нацелен на скорейшее перемирие и прекращение огня, а если в России этого не желают, "мы должны знать это заранее, чтобы скорректировать нашу политику", сообщает Reuters.

Ранее главком силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи скептически высказался о нынешних возможностях украинской армии. Он заявил, что "трудно предсказать, сидя здесь сейчас, большое наступление Украины" в рамках российской специальной военной операции.

При этом президент России и верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин подчеркивал, что наша страна не собирается ни отступать, ни уступать в ходе спецоперации.