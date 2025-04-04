Волочкова заявила о победе над женой Вдовина: Ариадна поставила мачеху на место

Анастасия Волочкова активно готовится к свадьбе дочери. До торжества осталось меньше месяца, а из-за скандалов балерина еще очень многое не успела сделать.

По словам бывшей примы Большого театра, свадьба будет в стиле Гэтсби, так решила Ариадна. Гостей попросили выбирать наряды в черных и золотых тонах. Сама же невеста еще не получила подвенечное платье, наряд на финальной стадии и будет окончательно готов ровно к свадьбе.

Волочкова уверена, что за оставшиеся дни она все успеет сделать, ведь ей больше никто не мешает пустыми разговорами. По словам балерины, ее дочь поговорила с мачехой и больше пересудов в прессе на тему свадьбы не будет.

"Больше никто мне со стороны отца моей дочери не докучает, поскольку Ариадна нашла в себе мудрость поговорить с этой Еленой, с женой моего бывшего мужа, как бы это смешно не звучало, и просто попросила ее не влезать в процесс очень личного характера. И дело в том, что жена моего бывшего мужа никакого отношения к моей дочери не имеет. Она захотела пиара, как и прежде, и Ариадна смогла ее успокоить", — заявила Анастасия в беседе с VOICE.