Стартует всероссийская акция "Вселенная атомных городов"

Акция "Вселенная атомных городов", посвященная 80-летию атомной промышленности в России, пройдет с 15 по 30 апреля в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников", сообщили организаторы.

Проект реализуется Министерством культуры Министерством просвещения совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления.

Акция направлена на создание положительного восприятия атомной науки и технологий через творчество, популяризацию достижений отечественной атомной отрасли среди молодежи.

Комиссия выберет 100 лучших работ. Их представят на официальном портале.

Школьники со всей России смогут принять участие в творческом соревновании и проявить себя в литературном, кинематографическом, театральном и художественном направлениях.

Все подробности об акции можно узнать здесь.