Канада предложила заменить США в роли мирового лидера

Если Соединенные Штаты больше не желают быть мировым лидером, тогда эту функцию готова принять на себя Канада. Такое заявление сделал в пятницу, 4 апреля, председатель канадского кабмина Марк Карни.

По словам политика, "80-летний период, когда США несли знамя глобального экономического лидерства, создавали союзы, основанные на доверии и взаимном уважении, и отстаивали свободный и открытый обмен товарами и услугами, подошел к концу".

Карни счел, что это одновременно и трагедия, и новая реальность, которую следует принять — а потому Оттава занялась формированием "коалиции единомышленников", ищущих альтернативу Соединенным Штатам, сообщает Reuters.

Новый канадский премьер высказался после того, как президент США Дональд Трамп открыто изъявил желание присоединить Канаду к своей стране в качестве 51-го штата, невзирая на категорические протесты канадцев. По мнению американского лидера, от предложенного им плана выиграли бы все, в том числе Канада, получив экономическую стабильность и защиту от внешних угроз.

Вашингтон уже проинформировал Оттаву о желании пересмотреть государственную границу между двум государствами. Источники рассказали, что Дональд Трамп усомнился в правомерности договора о границе, заключенного в 1908 году — Канада тогда еще была британским доминионом.