Сорвалась с моста и попала под машину: в Турции погибла 27-летняя королева красоты Гюлер Эрдоган

В Турции погибла 27-летняя "Мисс Европа" Гюлер Эрдоган. Девушка сорвалась с моста, когда убегала от полиции.

Трагедия произошла в городе Гиресун. Эрдоган после вечеринки в клубе села за руль, хотя была в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре ее автомобиль остановила полиция. Гюлер, испугавшись, бросила машину и попыталась сбежать. Когда Эрдоган находилась на путепроводе, она потеряла равновесие и сорвалась, упав на проезжую часть прямо под колеса автомобиля.

Королева красоты получила травмы, не совместимые с жизнью. Работникам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть.

Гюлер Эрдоган была обладательницей титула "Мисс Европа — Косово" и профессиональной моделью. В Гиресун она приехала к семье, чтобы отметить с близкими Курбан-байрам, пишет CNN Turk.