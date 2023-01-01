Россиян предупредили о схеме мошенничества на лекарствах для похудения

В интернете появились фальшивые сайты, посетителям которых предлагается приобрести фармацевтические препараты для лечения метаболических нарушений и снижения веса. Об этом в пятницу, 4 апреля, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России.

Как пояснили в ведомстве, на создание новой преступной схемы злоумышленников сподвиг ажиотаж вокруг препаратов Ozempic и Mounjaro, которые прослыли "чудо-таблеткой" для похудения.

Мошенники обещают доставку этих препаратов клиентам, причем "тактично не спрашивают рецепты". С фишинговых сайтов общение переходит в мессенджеры, но как только будет осуществлена операция по оплате, диалог с обманутым доверчивым клиентом сворачивается.

МВД призывает не покупать лекарственные средства без назначения врача, напоминая, что Ozempic ("Оземпик") перестали официально поставлять в Россию еще в 2023 году, а Mounjaro вообще не разрешен в нашей стране, сообщает ТАСС.

Мошенники не впервые используют в своих целях стремление россиянок к красоте. МВД предупреждало, что преступники распространяют в интернете фишинговые сообщения с приглашением женщин на омолаживающие процедуры. Чтобы заставить потенциальных жертв поспешить и утратить бдительность, авторы рассылок пишут, что свободных мест осталось мало.

До того появилась схема мошенничества с использованием СНИЛС. Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что с помощью СНИЛС аферисты могут попытаться оформить кредит или через портал "Госуслуги" получить доступ к личным данным.