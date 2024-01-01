Карл III сыграл колыбельную на морковке

Король Великобритании Карл III во время приема в Виндзорском замке удивил собравшихся, исполнив колыбельную песенку на вырезанном из морковки инструменте.

Монарх присоединился к музыкантам Лондонского овощного оркестра, которые предлагают в качестве инструментов "аппетитный выбор цуккини, перца, картофеля, брюквы и тыквы", пишет The Daily Mail.

Карлу III довелось музицировать на блокфлейте из моркови. На этом необычном инструменте король исполнил колыбельную Twinkle, Twinkle, Little Star. Судя по улыбке монарха, он получил большое удовольствие от необычного выступления.

В большой политике музыкальная одаренность — не редкость. Президент России Владимир Путин играет на пианино. Например, перед встречей с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине российский политик исполнил музыку из песен "Московские окна" и "Город над вольной Невой".

В мае 2024 года Энтони Блинкен, руководивший тогда Госдепартаментом США, во время поездки на Украину посетил один из киевских баров, где спел и сыграл на гитаре с группой "Rockin' In The Free World". Спикер МИД России Мария Захарова отметила, что со стороны американского политика это было "абсолютное высокомерие" и "цинизм зашкаливающий".