Укрепления ВСУ не выдерживают натиска российской бронетехники и мотострелков. Плотность огня такая, что блиндажи и траншеи перепаханы снарядами.

Российские войска взяли под полный контроль Ямполовку. В эти минуты иде тштурм окраин посёлка Торское. Бандеровцы жалуются в штаб – остановить русских невозможно. Они разбились на мелкие группы. Двигаются хаотично. И внезапно появляются в тылу.

Что ещё не ожидали националисты, так это увидеть буквально перед носом десантников и бронетехнику. Главная задача – прикрыть штурмовиков, которые уже в окопах противника.

В Дзержинске - прямое попадание в американский броневик М-113. У машины взрывом оторвало эвакуационный люк. Раненые и контуженые боевики вываливаются наружу. И, кто успел, бегут прятаться в развалины.

С каждым месяцем технологичность штурмовых операций возрастает. Сегодня наши бойцы обкатывают роботизированные комплексы. Они оснащены крупнокалиберными пулемётами и гранатомётами. Роботы могут заменить и спасти целое отделение в прямом стрелковом бою.

В Курской и Сумской областях, которые превратились в одну оперативную зону, при поддержке авиации нашим бойцам удалось выбить националистов из посёлка Басовка.

ВСУ признают – темпы наступления и активность российских войск за последний месяц выросла более чем в два раза. В приграничье наши войска освободили уже 326 квадратных километров территории.