Уничтожил вражеский дрон: подвиг ефрейтора Веселова

Гвардии рядовой Александр Петрухин в составе штурмовой группы дважды обнаружил огневые точки противника и передал их координаты артиллерийским расчётам. Орудия и живая сила ВСУ были уничтожены. Благодаря смелости и героизму Александра удалось избежать потерь среди боевых товарищей и уничтожить вражеские позиции, сообщает "ТВ Центр".

Ефрейтор Сергей Веселов, двигаясь в составе автомобильной колонны, подвозил материально-техническое имущество нашим подразделениям на передовую и попал под обстрел со стороны неонацистов. Сергей мгновенно сориентировался и вывел машину с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив её поражения. Прибыв в назначенный район ефрейтор Веселов уничтожил вражеский беспилотник.