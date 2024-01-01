Москвичей призвали держаться подальше от клена в непогоду

В Москве ожидается ухудшение погодных условий – прогнозируется ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом вечером пятницы, 4 апреля, предупреждает столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Ведомство в своем Telegram-канале призвало жителей и гостей столицы проявить осторожность в ожидающихся сложных погодных условиях. Рекомендуется воздержаться от прогулок. Если же разгул стихии застигнет на улице, надлежит как можно скорее найти укрытие.

При этом предписывается обратить особое внимание на клен ясенелистный. Для этих деревьев характерна неглубокая корневая система и массивная крона, поэтому в мягкой и влажной почве такие клены представляют опасность в периоды экстремальных погодных явлений.

Министерство по чрезвычайным ситуациям, в свою очередь, подтверждает, что 5-6 апреля ожидается резкое ухудшение погодных условий в Москве и Московской области. Столбики термометров упадут до нуля и отрицательных значений. Пойдет мокрый снег, не исключена гололедица. Разразится сильный ветер.

В ноябре 2024 года трагедия из-за штормового ветра произошла в подмосковном Подольске. Металлический павильон, используемый как место для курения, упал на девушку. От полученных травм она скончалась.