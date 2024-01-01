Трусова и Игнатов узнали пол будущего ребенка

Саша и Макар уже совсем скоро станут родителями. Сегодня, 4 апреля, в одном из московских ресторанов они провели гендер-пати и узнали пол своего будущего малыша. Ранее Игнатов говорил, что хочет сына, а Трусова признавалась, что мечтает о дочери.

Роман фигуристов развивался стремительно. О том, что между Сашей и Макаром не только дружба стало известно в начале 2024 года, а уже в июле спортсмен сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Тянуть со свадьбой не стали и поженились в следующем же месяце.

После Нового года поползли слухи, что супруги ждут пополнения. Но радостную новость Саша подтвердила лишь в марте. На турнире по фигурному катанию "Русский вызов" Трусова и Игнатов показали трогательный номер, в ходе которого фигуристка раскрыла свое положение, пишет "СтарХит".

Гендер-пати пара тоже придумала необычное. О том, мальчик или девочка будет у Игнатовых, сообщили на главном экране кинотеатра "Октябрь". Для Саши и Макара создали ролик, рассказывающий историю их любви. В финале высветилась надпись: "У вас будет сын"!