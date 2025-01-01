Лукашенко запретил чиновникам тратить на любовниц бюджетные средства

Государственные служащие должны содержать своих близких исключительно за собственный счет. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко в пятницу, 4 апреля, во время совещания по поддержке организаций физической культуры и спорта.

Говоря о том, на что в реальности расходуются бюджетные средства, политик подчеркнул, что "не проблема сегодня посмотреть, куда уходят эти деньги". Лукашено обратился к чиновникам с призывом: "Родных, близких, любовниц, еще кого-то вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. За свои деньги. Зарабатывайте, где хотите, и их содержите".

Президент Беларуси подчеркнул, что "это будет по-человечески, по-мужски правильно", сообщает БелТА.

Александр Лукашенко не в первый раз обращается к госслужащим с жесткой критикой. Президент, в частности, отчитал чиновников за строительство слишком роскошных больниц, отметив, что "мы не настолько богаты", а также призвав "очухаться".

Также Александр Лукашенко рассказал, что запретил правительству и госслужащим жаловаться на санкции, которые вводит в отношении Беларуси Запад, ведь "если начальнику, чиновнику, директору предприятия дать возможность отвертеться от того, чтобы напрягаться и работать, он этим воспользуется".