Евгения Добровольская до последних дней ждала Ефремова из колонии: все из-за непутевого сына

Бывшая жена Михаила Ефремова Евгения Добровольская скончалась 10 января. До выхода актера из колонии она не дожила три месяца.

У актрисы осталось четверо взрослых детей, один из них — сын Николай от Михаила Ефремова. Наследнику артистов уже 33 года, но мать до последнего вздоха очень переживала за него. По слухам, Николай злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Полтора года назад с ним произошло несчастье — мужчина выпал из окна квартиры, но отделался переломом.

Близкая подруга Добровольской Марият Мухина рассказала, что актриса пыталась помочь непутевому сыну и ждала Ефремова, так как знала, что отец не бросит Николая. По словам Мухиной, до того как попасть в колонию Михаил Олегович часто пересылал бывшей жене деньги, старался поддержать ее финансово.

Почти все Добровольская отдавала Николаю, так как считала, что сын не может себя обеспечивать. "Николай всегда ее волновал, с работой у него не клеилось, и Евгения надеялась, что если с ней что-то случится, отец возьмет его под свое крыло. Конечно, не бросит он его! Она ждала, что Ефремов из тюрьмы вернется и они вдвоем снова смогут чем-то помочь сыну", — рассказала Мухина в беседе с Woman.ru.