В Совете по правам человека при организации Объединенных Наций (СПЧ ООН) 22 страны-члена из 47 во время голосования не поддержали продление мандата комиссии по расследованию событий на Украине.

Резолюцию о последствиях российской агрессии для прав человека на Украине" приняли незначительным большинством голосов: 25 стран высказались за принятие, 18 воздержались и четыре выступили против.

Россия не признает мандат этой комиссии, деятельность которой носит очевидный антироссийский характер, отмечает РИА Новости.

Россия не раз указывала на явный перекос в деятельности ООН в пользу киевского режима и его западных спонсоров. Первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский отметил, что Секретариат ООН игнорирует запрос России по Буче уже семь месяцев — независимое расследование до сих пор не проведено.

При этом в Кремле подчеркивали, что Москва давно выработала позицию по модернизации ООН, однако это непростая тема, учитывая напряженные нынешние отношения в мировой политике.