Во Франции рассказали о странном пристрастии Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон питает особое пристрастие к парфюму Dior. Как пишет политический обозреватель Parisien Оливье Бомон, для французского политика это "атрибут власти".

Бомон посвятил необычному пристрастию Макрона главу "Пахнет президентом" в своей книге "Трагедия Елисейского дворца", сообщает РИА Новости.

В книге говорится, что Макрон "ароматом Eau Sauvage от Christian Dior в одеколонной версии", причем "достаточно выйти в Почетный двор, чтобы понять, проходил ли он недавно тут или нет". По оценке Бомона, президент Франции пользуется этим парфюмом "в промышленных масштабах".

Особый нюанс состоит в том, что даже когда сам Макрон в отъезде, его супруга Брижит продолжает пользоваться тем же одеколоном, чтобы обозначить присутствие президентской четы.

Ранее Макрона уличили в попытке подражать сильному образу российского лидера Владимира Путина — такую реакцию вызвали фотоснимки президента Франции, на которых он запечатлен во время занятий боксом. Журналисты предположили, что так Макрон пытается избавиться от образа замкнутого человека.

Не стихают сплетни и вокруг первой леди Франции. По-прежнему курсируют слухи, будто Брижит Макрон родилась биологическим мужчиной, носила имя Жан-Мишель и совратила будущего лидера Пятой республики, когда тот был еще подростком.