Пинчук простила изменщика Чобаняна: "Мы увиделись и помирились"

Звезды "Дома-2" Ирина Пинчук и Арай Чобанян устроили грандиозные разборки в Сети. Они выставили на публику все семейные тайны, объявили о разводе, но, теперь оказывается, помирились.

Скандал разразился после празднования дня рождения Иры. Хакеры взломали соцсети Арая и выставили на всеобщее обозрение его переписки с другими девушками. Выяснилось, что мужчина был неверен жене. Пинчук заявила, что такое не простит и пообещала подать на развод. Но вместо того, чтобы заниматься официальным расторжении брака, Ира улетела с подружками на Мальдивы, а Арай снимал различные подкасты.

Спустя два месяца эмоции улеглись, Пинчук и Чобанян встретились и смогли поговорить. Арай покаялся перед женой, но пока принять его обратно Ира не готова.

"Первый раз за это время встретились и поговорили. И нет, это был не разговор о том, чтобы быть вместе, а разговор людей, у которых есть дети и шесть лет совместной жизни", — заявила Пинчук.

Чобанян при этом был более оптимистичен. Арай заявил, что они с Ирой сделали шаг к воссоединению. "Наконец-то мы увиделись и помирились, как родители, как друзья, но не как муж и жена. Тяжелый был разговор, где-то душевный", — поделился бывший участник "Дома-2".