МИД ФРГ решил не звать Россию на празднование 80-летия разгрома Третьего рейха

Германия не хочет видеть официальных представителей России и Белоруссии на мероприятиях в Берлине и Бранденбурге, посвященных 80-летию падения Третьего рейха. Это следует из рекомендаций германского Министерства иностранных дел.

Как пишет Berliner Zeitung, Министерство иностранных дел ФРГ опасается рисков "пропаганды, дезинформации и исторического ревизионизма" в случае приглашения представителей России и Белоруссии на мемориальные мероприятия.

Официально об отказе звать российских и белорусских политиков в Берлин пока речь не идет, однако германское внешнеполитическое ведомство "не приветствует" и "настоятельно не рекомендует" отсылать приглашения в Москву и Минск, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что представителей России не позвали на церемонию, посвященную 80-летию освобождения узников нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). В годы Второй мировой войны от рук нацистов там погибли до 1,5 миллиона человек, большинство из которых были евреями. Организаторы мемориальных мероприятий даже не упомянули роль советского народа в победе над фашизмом и освобождении узников нацистских концлагерей.

Однако и на Западе остаются те, кто помнит историческую правду. Cооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс напомнил про огромную жертву, которую принесла наша страна ради победы во Второй мировой войне. Музыкант подчеркнул, что войну выиграли не Европа и США, а советский народ.