Минспорта составило план подготовки российских спортсменов к ОИ-2028

Министерство спорта России разработало программу подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм 2028 года. Об этом в пятницу, 4 апреля, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По словам политика, эта программа включает в себя мероприятия по адаптации организма спортсменов к условиям проведения Олимпийских игр — в 2028 году они состоятся в Лос-Анджелесе.

Чернышенко, находясь с государственным визитом на Кубе, отметил, что было бы целесообразно использовать спортивную инфраструктуру этого островного государства на завершающем этапе подготовки российских атлетов к Играм-2028, сообщает РИА Новости.

Разговоры о возможном возвращении россиян на Олимпиаду активизировались после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) получил нового президента — Кирсти Ковентри заявила, что "в интересах нашего движения – добиться представительства всех спортсменов".

При этом министр спорта России Михаил Дегтярев еще до этого отмечал, что началось сближение позиций с МОК. С его спортивными функционерами политик, по его словам, общается по различным каналам, поскольку пора "заканчивать с обвинениями всякими, оскорблениями".