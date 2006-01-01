Владимира Зеленского в США не считают политиком. Американский министр финансов Скотт Бессент публично назвал главу киевского режима актером.

"Он исполнитель, своего рода эстрадный артист", — заявил Бессент в интервью журналисту Такеру Карлсону, отметив, что Зеленского окружают неидеальные советники.

Это мнение о главе киевского режима разделяют и на Украине. Так, в начале марта бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров сказал, что большую часть жизни Зеленский был "клоуном".

Напомним, что Скотт Бессент в феврале столкнулся с грубостью со стороны президента Украины. Зеленский повышенным тоном разговаривал с министром финансов США, когда тот прибыл в Киев для обсуждения сделки по редкоземельных металлам.