Раиса Рязанова раскрыла горький секрет вдовца Петра Чернышева: "Каждый день он там"

Петр Чернышев потерял жену 29 мая прошлого года. Анастасия Заворотнюк скончалась после многолетней борьбы с раком. Как рассказывают друзья фигуриста, хоть все и понимали, что актриса медленно угасает, ее смерть стала ударом. Чернышев до сих пор не может отправиться от горя.

Актриса Раиса Рязанова призналась, что часто видит Петра на могиле Анастасии. Фигурист каждый день проведывает любимую: привозит цветы, наводит порядок.

Недалеко от могилы Заворотнюк упокоился единственный сын Раисы Ивановны, поэтому она тоже часто бывает на Троекуровском кладбище. Однажды актриса не сдержалась и подошла к убитому горем вдовцу.

"Смотрю, кто-то ходит, переставляет там что-то, а это оказался муж Петр. Я посмотрела, потом подошла, поздоровалась и сказала: "А я с Настей снималась". "А я знаю", — услышала ответ. Он туда каждый день приезжает, сейчас там третий и четвертый ряд цветов уже, люди идут постоянно", — призналась Рязанова в шоу Андрея Малахова.

В ее слова невозможно не поверить, ведь могила Заворотнюк одна из самых ухоженных и красивых на Троекуровском кладбище. Туда даже водят экскурсии.