Паша Техник умер в больнице в Таиланде

Скончался музыкант Паша Техник. Трагические новости сообщили в соцсетях его друзья.



40-летнему артисту 4 марта резко стало плохо. Медики уже не в силах были ему помочь. Музыканта отключили от аппарата ЭКМО и констатировали его смерть.



Пока не известно, будет ли семья добиваться отправки тела Техника в Россию или похороны проведут в Таиланде. Родные обещали сообщить эту информацию дополнительно.

Напомним, рэпер попал в тайскую больницу после того, как один из поклонников угостил его неизвестным веществом. Врачи боролись за жизнь Паши больше недели, он пережил клиническую смерть. Техника хотели перевезти вертолетом из Пхукета в Бангкок, но все меры были тщетны.