Уходил мучительно: названа причина смерти Паши Техника

В Таиланде не выходя из комы скончался рэпер Паша Техник. Врачи приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

Музыкант был госпитализирован в конце марта в тяжелом состоянии. В больнице он оказался после того, как принял неизвестное вещество, якобы препарат ему дал поклонник, который вскоре покинул Таиланд.

По данным SHOT, причиной смерти Техника стал септический шок, который развился на фоне бактериальной пневмонии. Если бы он не был в коме, то умирал бы в мучениях, у Паши отказывали внутренние органы, в том числе печень и почки.

Семья музыканта сообщила, что его похоронят в Москве. Сейчас решается вопрос об отправке тела в Россию.

Соболезнования в связи со смертью друга выразил Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф. Последний раз приятели виделись 8 марта в рехабе.

"Он очень умный, порядочный, веселый, классный парень. Гораздо интеллигентнее, чем его знает общая масса. Мы не были супердрузьями, но мы всегда радовались друг другу и общались на взаимоуважении. Жалко не то слово", — поделился Гуф разговоре с Super.