Telegraph: Макрон может представлять Европу на переговорах с Россией по Украине

Эммануэль Макрон может стать представителем Европы на переговорах с Россией о заключении мира на Украине. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Президент Франции будет готов взять на себя эту роль, "когда наступит подходящий момент", однако пока что "время не пришло", пишет издание.

Газета отмечает, что на кандидатуре Макрона настаивают некоторые страны ЕС, указывая на то, что раньше он поддерживал тесный контакт с президентом РФ Владимиром Путиным.