В России могут ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак

В Госдуме предложили ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак. Об этом в субботу, 5 апреля, сообщило РИА Новости.

По словам депутата Амира Хамитова, хозяева собак должны выплачивать пострадавшим пенсии в размере регионального МРОТ.

Он отметил, что сумма хоть и не покроет все расходы на лечение, но заставит задуматься, что дешевле — выплата пенсии или намордник. Хаматов также призвал расширить перечень потенциально опасных пород собак, пишет .

"Если собака не является охотничьей или бойцовой, это само по себе ещё не означает, что в определённой ситуации она не может быть опасной для окружающих", — сказал депутат.