Овечкин сравнялся по заброшенным шайбам с Гретцки

Александр Овечкин стал рекордсменом по числу победных голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь на его счету 136 голов, это первое место в истории лиги.

Российский нападающий "Вашингтона" также повторил рекорд Уэйна Гретцки, у обоих по 894 очка. Канадский форвард лично наблюдал за игрой и отметил, что его русский дед был бы очень счастлив, что рекорд внука побьёт российский спортсмен.

У Александра Овечкина есть все шансы стать абсолютным лидером Национальной хоккейной лиги, до конца регулярного чемпионата его спортивный клуб проведёт ещё шесть игр, сообщает "ТВ Центр".