Российские врачи спасают пострадавших от землетрясения в Мьянме

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3 300 человек, ещё около 4 800 пострадали. За жизнь одного из них более часа боролись врачи МЧС России.

Мужчина с остановкой сердца был доставлен в аэромобильный госпиталь. В полевых условиях медики провели реанимацию и затем эвакуировали пациента в ближайшее лечебное заведение

Много людей самостоятельно приходят к российским врачам. Помощь оказывают всем, кто обращается. Сюда же, в мобильный госпиталь МЧС привозят тяжёлых пациентов, которые не перенесут длительной транспортировки. На месте им делают сложнейшие операции, сообщает "ТВ Центр".