Стена огня: жители Нижнего Новгорода делятся кадрами страшного пожара

Крупный пожар вспыхнул в Нижнем Новгороде. В одном из районов города загорелись сухая трава и лес рядом с жилым кварталом. Огонь распространился на площади в 15 гектаров.

Очевидцы выложили в Сеть пугающие кадры: пламя буквально стоит стеной. Ситуацию осложнил сильный ветер, зарево было видно за несколько километров.

На борьбу с возгоранием вышли более 40 специалистов МЧС и девять единиц техники. Спасатели не допустили продвижения пламени к домам.

А в Тверской области из-за крупного пожара сгорели три жилых строения. К тушению привлекали вертолёт, с воздуха сбросили на очаг 18 тонн воды. Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на лес, сообщает "ТВ Центр".