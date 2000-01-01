Битцевский маньяк решил признаться ещё в 11 убийствах

Александр Пичушкин, больше известный как битцевский маньяк, заявил о готовности признаться ещё в 11 убийствах. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

"Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы", - говорится в сообщении.

Александр Пичушкин убил не менее 49 человек в Битцевском парке на юго-западе Москвы в 90-е и в начале 2000-х годов. В 2006 году его задержали, а год спустя приговорили к пожизненному лишению свободы.

Пичушкин отбывает наказание в исправительной колонии особого режима "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе.