В Хакасии и Красноярском крае ураган раздул степные пожары

По ряду регионов страны прошёл мощный ураган. Штормовой ветер с порывами более 30 метров в секунду срывал крыши и обшивку зданий, переворачивал остановки. Повреждены десятки машин.

Массовые перебои с электричеством - на Кузбассе, в Хакасии, Алтайском крае, а также в Красноярском, где без света остались свыше 90 населённых пунктов. В отдельных районах начались природные пожары, подбираясь близко к жилым домам.

Вместе с сильным ветром в Красноярский край пришла еще одна проблема - пожары. Горит сухая трава. Ураган моментально разгоняет пламя. Очаги зафиксированы в столице региона и в Минусинске. В некоторых населенных пунктах людей готовят к возможной эвакуации.

Под ударом стихии ещё несколько регионов Сибири: Хакасия, Кузбасс и Алтайский край. И картина везде похожая - ветер ломает деревья, перемещает крыши по улицам, а также повреждает линии электропередачи. Да так, что без света сейчас остаются крупные районы в нескольких регионах Сибири.