Мир в шоке от развязанной Трампом экономической войны

Радикальная тарифная политика Дональда Трампа остаётся одной из главных мировых тем. По подсчётам аналитиков, с момента объявления президентом США торговых пошлин в отношении 185 стран, глобальные фондовые рынки потеряли почти пять триллионов долларов.

Особую озабоченность действия Вашингтона вызвали в Европе. Так, в Испании усмотрело в тарифных войнах попытку США сформировать экономическое и стратегическое партнерство с Россией, направленное против ЕС.

Автопроизводитель Stellantis, в портфеле которого такие марки, как Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Opel и другие, принял решение с понедельника приостановить работу заводов в Канаде и Мексике. Без работы на этом заводе в Канаде остаются 4,5 тысячи рабочих. Руководство им обещает, что это на время, и продолжает оценивать последствия действий трамповских пошлин – 25% на все импортируемые автомобили.

Зато руководство американского автопроизводителя Ford только потирает руки. Пошлины помогут сделать автомобильную компанию более популярной.

В ответ на его американские пошлины Китай вводит свои в размере 34% на все американские товары. В итоге накануне к закрытию торгов основные биржевые индексы США потеряли около 5%. Такой ответ Пекина уже вызывает обеспокоенность инвесторов. Многие уверены, что страны скорее будут принимать зеркальные меры, а не договариваться с Америкой. И миру светит полномасштабная торговая война. Дональд Трамп нервирует Запад.

В консервативной партии Германии ХДС, которая должна возглавить следующее правительство, считают, что Вашингтон больше не является надёжным партнёром.