На Кубе собрали первый УАЗ

Первый собранный на Кубе УАЗ показали Дмитрию Чернышенко. Замглавы российского правительства находится в Гаване с рабочим визитом.

Вице-премьер принял участие в торжественной церемонии съезда нового автомобиля. Он целиком собран из отечественных деталей. Чернышенко- лично проехал за рулём и высоко оценил ходовые качества, а также осмотрел линию сборки и ознакомился с планами производства.

Продавать УАЗы начнут уже в этом месяце, а в сентябре ожидается выход на проектную мощность: в год - полторы тысячи штук, сообщает "ТВ Центр".

Рабочий график Чернышенко - насыщенный. Ранее он провёл встречу с президентом Кубы. Мигель Диас-Канель заявил, что придаёт особое внимание развитию отношений с Россией. Подписано 13 документов о сотрудничестве, в том числе в сфере здравоохранения, образования и высоких технологий.