В Москве появится ещё один речной маршрут

В этом году в Москве запустят третий регулярный речной маршрут "Новоспасский - ЗИЛ". Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, он свяжет столичные районы: Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье. На маршруте откроют четыре причала.

Кроме того, в городе начнут производить современные речные электросуда. Собирать их будут на новой верфи в Нагатинском Затоне с применением самых передовых отечественных технологий. Скоро столичный парк пополнится десятью новыми машинами.

По словам мэра, возрождение регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке - уникальный проект в мировой практике.