В Москве прошёл Фестиваль русского жестового языка

Выступления, которые понятны зрителям без слов. В столице гала-концертом завершился Московский Фестиваль русского жестового языка "Не прервётся связь поколений".

Мероприятие, организованное Всероссийским обществом глухих при поддержке столичных властей, посвящено 80-летию Великой Победы. На сцене свои лучшие номера представили победители отборочного тура.

В программе концерта было несколько номинаций: "Художественное слово", "Хореография", "Жестовый рассказ", "Цирковое искусство", "Жестовая песня". Каждое выступление наполнено патриотическим смыслом и никого не оставило равнодушным, сообщает "ТВ Центр".