На "Байконуре" всё готово к старту, посвящённому 80-летию Победы

Все системы готовы к запуску: утром на космодроме "Байконур" установили на стартовый стол ракету-носитель "Союз-2.1а" с кораблём “МС-27". Он доставит на Международную космическую станцию экипаж новой длительной экспедиции. Наших специалистов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также американца Джонни Кима ждут более 50 научных экспериментов.

Сотрудники монтажно-испытательного комплекса свою работу завершили. Ракета-носитель с космическим кораблём собрана и её вывозят из цеха. Очень медленно, со скоростью пешехода, чтобы не повредить везут на стартовый стол. Это совсем рядом всего несколько сот метров.

На обшивке ракеты-носителя – изображение Родины-матери. Старт посвящён 80-летию Великой Победы. Последние дни перед стартом космонавты и астронавт проводят на карантине и на стартовую площадку приехали их дублеры.

Во время своего нахождения на МКС участники 73-й экспедиции должны будут выполнить 41 научный эксперимент. Два из них – абсолютно новые, относятся к разделу космического металловедения.

Двое суток инженеры "Байконура" будут работать на тридцатиметровой высоте по несколько раз проверяя все бортовые системы ракеты и космического корабля. И только непосредственно перед стартом её заправят топливом и от ледяного кислорода серая ракета покроется инеем, став белоснежной. Старт назначен на 8 апреля 8 часов 47 минут по московскому времени.