МИД Германии воссоздаёт нацистские практики, угрожая насильным выдворением россиян и белорусов с мероприятий в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом написала у себя в Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат отметила, что немецкий МИД под руководством реваншисткой и неонацисткой Анналеной Бербок, рекомендовал не приглашать официальных представителей Москвы и Минска на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Речь даже идёт о выдворении россиян с таких мероприятий.

Ничего нового тут нет, написала Захарова. Она напомнила, что в нацистской Германии была создана сеть гетто, куда выдворяли по этно-национальному признаку.