За сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергоструктуру

За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщили в Минобороны.

В частности, в Брянской области обстреляны четыре объекта "Россетей", люди остались без электричества. В Белгородской области повреждены пять энергоподстанций.

В Смоленской области во время прилёта дрона произошёл обрыв проводов с отключением высоковольтной линии, идущей от Смоленской АЭС. Под Липецком в результате обстрела без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей.

Таким образом, с утра 4 апреля ВСУ вопреки всем заявлениям о 30-дневеном моратории, действующем с 18 марта, кратно нарастил число атак с применением ударных беспилотников и артиллерии, говорится в заявлении российского военного ведомства.