В Южном Бутове строят храм в честь священномученика Серафима

В Южном Бутове на юго-западе Москвы возводят храм в честь священномученика Серафима, митрополита Петроградского. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Это будет однокупольный каменный храм, выполненный в старорусском стиле, рассчитанный на 500 прихожан. В настоящее время специалисты проводят гидроизоляцию сводов, также идёт подготовка к кровельным работам. Завершить строительство планируют в этом году.

На территории комплекса уже действует воскресная школа, приход ведёт активную социальную деятельность, оказывает помощь военнослужащим и госпиталям, сообщает "ТВ Центр".