В 50-ти странах мира проходит акция "Тотальный диктант"

Тысячи человек по всей России и ещё в 50 странах мира принимают участие в популярной просветительской акции "Тотальный диктант". Проверить свою грамотность можно как онлайн, так и очно, придя на одну из многочисленных площадок. Они работают в школах и вузах, библиотеках и музеях. Только в Москве организовали более 230 мест.

Автором текста в этом году стала писательница Марина Москвина - финалист литературной премии "Ясная поляна". За 21 год "Тотальный диктант" из студенческой инициативы вырос в проект планетарного масштаба. Его пишут не только на всех континентах, в том числе полярники в Антарктиде, но даже космонавты на МКС, сообщает "ТВ Центр".