Российские гимнасты отказались участвовать в международных соревнованиях

Все получившие нейтральный статус российские спортсмены, выступающие в спортивной и художественной гимнастике, решили не участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом говорится в заявлении атлетов, которое опубликовано в Telegram-канале Федерации гимнастики России.

Спортсмены приняли такое решение из-за многочисленных необоснованных и предвзятых отказов специального комитета FIG в допуске на соревнования россиянам. Федерация гимнастики России уважает и разделяет позицию подписавших заявление.

На следующей неделе в Хорватии пройдёт очередной этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Там должны были выступить семь российских спортсменов, среди которых олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова.