В Хакасии ввели режим ЧС из-за урагана и пожаров

В Хакасии введён режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды и ухудшения пожарной обстановки. Об этом написал глава республики Валентин Коновалов у себя в Telegram-канале.

В республике зарегистрированы более 40 очагов пожаров. Обстановка обострилась после того, как по региону пронёсся ураган. Сильный ветер способствовал распространению лесных и низинных пожаров.

Самая сложная пожарная обстановка сохраняется в посёлках Калинино и Сапогово, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете. В некоторых муниципалитетах нарушено электроснабжение.

В Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе частично повреждены крыши домов и социальных объектов, упали десятки деревьев, повреждены автомобили. Четыре человека получили травмы.