В Москве предложили назвать стадион именем Александра Овечкина

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложил назвать именем Александра Овечкина сквер и стадион в Москве. Соответствующее обращение он направил мэру Москвы Сергею Собянину, сообщает ТАСС.

"Я инициировал обращение к мэру Москвы, чтобы сквер в САО, откуда родом Овечкин, один из стадионов в Москве и улицу назвали его именем. Он заслужил это право", - сказал Свищев.

Накануне Александр Овечкин, играющий за клуб "Вашингтон", повторил рекорд знаменитого канадца Уэйна Гретцки по числу забитых голов. Теперь у обоих по 894 очка.

У Овечкина есть все шансы стать абсолютным лидером Национальной хоккейной лиги, до конца регулярного чемпионата его спортивный клуб проведёт ещё шесть игр.