Снег, метель и сильный ветер: апрель преподнесёт сюрприз москвичам этой ночью

Сильный снег и метель начнутся в Москве и Подмосковье после полуночи. Об этом предупреждают синоптики и спасатели.

Порывы северо-восточного ветра могут достигать 17 метров в секунду. Ночью температура понизится до минус 3-6 градусов, днём будет около нуля. Непогода сохранится до вечера 7 апреля.

В связи с этим городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. Круглосуточно будут дежурить аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Москвичей попросили быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности не пользоваться личными автомобилями и пересесть на общественный транспорт. Объявлен жёлтый уровень погодной опасности.