Украинские боевики несут огромные потери на харьковском направлении и в курском приграничье. Окрестности посёлка Гуево заволакивает густой дым.

Это российские штурмовики устанавливают завесу перед решающей атакой. Накануне нашим бойцам удалось выбить бандеровцев из центра села, взять под контроль здание администрации, ближайшие улицы.

Опасаясь ударов российской авиации бандеровцы окапывались капитально, но это их не спасло. Это ещё не окончательный разгром ВСУ в курском приграничье, но совершенно точно – финальный этап операции. И, чтобы ускорить освобождение, штурмовые подразделения сегодня усилены техникой и артиллерией, словно небольшая армия.

В течение суток российские бомбардировщики, по несколько раз сменяя другу друга, берут курс на Харьковскую область. Идёт мощная атака на позиции ВСУ в Волчанске и Липцах.

Артиллерия при поддержке экипажей Су-34 уничтожает резервы противника, которые пытались просочиться к госгранице.