Военные рассказали о новых подвигах бойцов на передовой

Сержант Вячеслав Перевозчиков, действуя в составе инженерно-сапёрной роты, установил минно-взрывные заграждения в заданном районе. На обратном пути наши военные попали под миномётный обстрел ВСУ. Один боец был ранен. Вячеслав оказал ему первую помощь и доставил в пункт эвакуации. Смелые и решительные действия сержанта позволили защитить наши позиции от прорыва вражеской тяжелой техники и спасти жизнь сослуживцу.

Гвардии ефрейтор Алексей Панов в составе танкового экипажа, выполняя поставленные задачи, уничтожил на подступах к посёлку пять огневых точек противника, которые препятствовали продвижению российских войск. Благодаря грамотным и чётким действиям Алексея наши штурмовые подразделения освободили населённый пункт от украинских боевиков, сообщает "ТВ Центр".