В Сибири ликвидируют последствия сильного урагана

В Иркутской области возвращают электроснабжение в жилые дома, которые превентивно обесточили из-за сильнейшего ветра. Непогода оставила без крыш десятки зданий. На некоторое время задерживали движение поездов. Ураган пронёсся по всей Сибири, в Хакасии ввели режим ЧС. Один за другим возникают и лесные пожары. Контролировать их распространение в таких условиях очень сложно.

В Красноярске - пыльная буря. Из-за обрывов проводов на линиях электропередачи в населённых пунктах произошли массовые отключения света. Всему виной ураганный ветер. Начавшись утром в субботу, он с каждым часом набирал разрушительную силу.

Обшивка, кровля, заборы, мусорные баки, дорожные знаки и даже остановочные пункты кружатся в вихре стихии. Число пострадавших от урагана превысило 30 человек. Осложнилась и пожарная обстановка. С помощью подручных средств жители спасали свои дома.

В Минусинске жителей двух микрорайонов призвали быть готовыми к эвакуации. Лесной пожар за считанные минуты достиг населённого пункта. Как только ветер стих, экстренные службы вышли на разбор завалов. Фронт работ - внушительный. Предстоит освободить проезжую часть от поваленных деревьев, залатать крыши, поставить на место вырванные стихией дорожные знаки и многое другое.