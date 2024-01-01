Под Суджей священник сбил из ружья два дрона ВСУ

Священник Курской епархии иерей Игорь Васюков сбил из обычной охотничьей двустволки два украинских дрона. Об этом говорится в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа (Моралина).

Вражеские беспилотники преследовали машину, на которой священнослужитель 18 марта эвакуировал мирных жителей из приграничных районов Курской области. Васюков получил лёгкую контузию и сейчас продолжает служить.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас завершается вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.