Украинцам не нужно знать "жестокую правду" о положении на фронте, считает глава ГУР

Украинцам не нужно знать "жестокую правду" о положении на фронте, иначе у них появятся "разные мнения". Такое мнение в субботу, 5 апреля, высказал глава ГУР Кирилл Буданов* в беседе с журналистами.

Он также отказался считать гражданами Украины тех, кто не желает воевать или поддерживать киевский режим.

"А как может быть гражданином Украины тот, кто не хочет защищать Украину? И гражданин ли он после этого? Он никоим образом не может считать себя гражданином, и общество должно его воспринимать именно так", — сказал Буданов.

* внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга